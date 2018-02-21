Испанский рэпер получил три года тюрьмы за прославление терроризма

Верховный суд Испании оставил в силе решение Национальной судебной палаты, приговорившей рэпера Valtonyc к трем с половиной годам тюремного заключения.

В своих песнях Хосеп Микель Аренас Бельтран (Valtonyc) оскорбляет бывшего короля Испании Хуана Карлоса и его семью, поддерживает террористические организации, угрожает известным политикам. Суд признал его виновным в прославлении терроризма, унижении жертв терактов, а также угрозах и оскорблении монархии, пишет РИА Новости.

Адвокат рэпера Хуан Мануэль Оларьета заявил, что «рэп – это не преступление, а язык рэпа – провокационный и аллегорический». Защита рэп-исполнителя намерена отстаивать «свободу творчества и свободу выражения» в Конституционном суде Испании.

Между тем, это уже не первый случай в испанских судах. В 2014 году два года тюрьмы получил рэпер Пабло Асель, также за прославление терроризма, а в декабре прошлого года к двум годам заключения и денежному штрафу были приговорены сразу 12 рэперов, состоявших в группе La Insurgencia («Восстание») за публикацию в сети песен, поддерживающих террористические организации.