Смены командующего российской группировкой в Сирии не будет

Министерство обороны Российской Федерации назвало фейком и опровергло слухи о возможной смене командующего российской группировкой войск в Сирии.

«Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев грамотно руководит подчиненными войсками и эффективно решает все поставленные задачи в полном объеме», — говорится в сообщении Минобороны.

Под руководством Александра Журавлева личный состав группировки занимается плановой боевой подготовкой и оказывает содействие процессу мирного урегулирования в Сирии.

Ротация командующих проходит каждые полгода согласно утвержденному министром обороны плану, и на данный момент изменений в порядке ротации не ожидается, сообщает РИА Новости.