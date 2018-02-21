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Смены командующего российской группировкой в Сирии не будет

21 февраля 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Смены командующего российской группировкой в Сирии не будет
Фото: pixabay.com

Министерство обороны Российской Федерации назвало фейком и опровергло слухи о возможной смене командующего российской группировкой войск в Сирии.

«Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев грамотно руководит подчиненными войсками и эффективно решает все поставленные задачи в полном объеме», — говорится в сообщении Минобороны.

Под руководством Александра Журавлева личный состав группировки занимается плановой боевой подготовкой и оказывает содействие процессу мирного урегулирования в Сирии.

Ротация командующих проходит каждые полгода согласно утвержденному министром обороны плану, и на данный момент изменений в порядке ротации не ожидается, сообщает РИА Новости.

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