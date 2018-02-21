Россия наращивает объемы экспорта военной продукции вопреки санкциям

«У России много покупателей продукции военного и двойного назначения и без США с их сателлитами. Объемы иностранных заказов на начало 2018 года уже превысили 50 млрд. долларов».

«Наши крупные заказчики – это страны ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН. К числу долгосрочных торговых партнеров России в сфере вооружения относятся Китай, Алжир, Ирак, Египет, Индия, Индонезия. Появляются и новые претенденты на покупку российских вооружений. Недавно был заключен контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400», - сообщил в беседе с «Интерфакс» глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По словам сенатора, заявление Госдепа США о неполучении российским бюджетом 3 млрд. долларов в результате санкций – не более чем откровенный вброс в преддверии выборов, цифра, взятая с потолка. В ходе контртеррористической операции в Сирии Россия продемонстрировала мощь своего вооружения, так что российская военная и специальная техника и оружие найдут покупателя и будут востребованы в мире. А значит, объем иностранных заказов «Рособоронэкспорта» продолжит расти, уверен Виктор Бондарев.