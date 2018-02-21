В США умер собиравший стадионы в Москве пастор Билли Грэм

В США скончался пастор баптистской церкви Билли Грэм, собиравший в Москве стадионы. О кончине пастора Билли Грэма на 100-м году жизни сообщила его Евангелическая ассоциация Билли Грэма.

Проповедник скончался в своем доме в Северной Каролине. Грэм посещал Советский Союз, Москву в 1988-м, 1991-м и 1992-м годах. В середине XX века Грэм был одним из наиболее видных участников движения за гражданские права и борцов против расовой сегрегации. Пастор ежегодно совершал так называемые crusades (крестовые походы), обращаясь с проповедями к жителями разных стран и городов, - сообщает РБК. За 58 лет Грэм посетил 185 стран, в 1973 году на встрече с ним в Сеуле побывало более миллиона человек, а в 1992 году Грэм по приглашению Ким Ир Сена посетил Пхеньян.

В Москве Грэм впервые побывал в 1959 году, тогда еще просто как турист. В 1982 году он вновь прибыл в Москву по приглашению главы Русской православной церкви патриарха Пимена и выступал на международной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы».

Одним из первых смерть Грэма прокомментировал нынешний президент США Дональд Трамп: «Великий Билли Грэм мертв. Не было никого такого, как он. Его будет не хватать всем христианам и представителей других религий. Очень особенный человек».