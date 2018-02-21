В сети опубликована видеозапись последствий боев в дебальцевском котле
21 февраля 2018, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]
В сети в среду, 21 февраля, появилась видеозапись последствий боев в дебальцевском котле, сделанная в феврале 2015 года. Видео было снято разведчиками самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) после боев в районе города Дебальцево с помощью беспилотных аппаратов.
Ролик публикует Telegram-канал WarGonzo. Судя по видеозаписи, во время боев были подбиты несколько танков. На местности в районе села Логвиново видны следы от разорвавшихся снарядов. Кадры снимались вдоль дороги на Логвиново в 2015 году.
Напомним, 23 января три года назад подразделения Народной милиции ЛНР и Минобороны ДНР начали активные действия по ликвидации Дебальцевского плацдарма, занятого украинскими силовиками, на стыке территорий ДНР и ЛНР.
По данным представителей республик, украинские силовики вели из окрестностей Дебальцево обстрелы территории ДНР и ЛНР и готовили массированное наступление на Донбасс. 18 февраля власти ДНР объявили об освобождении Дебальцево.
По различным данным, в Дебальцево три года назад были блокированы от трех до восьми тысяч украинских военных.
По официальным данным Киева, в ходе операции погибли 66 военных, 300 силовиков получили ранения. В Минобороны ДНР заявляли, что в Дебальцево погибли более трех тысяч украинских силовиков.
19 февраля в Дебальцево состоялся митинг памяти.