«Гость из 3300 года» рассказал на видео о грядущей войне с роботами

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлен мужчина, утверждающий, что он прибыл из 3300 года. Герой ролика, по его словам, предпринял путешествие во времени, чтобы предупредить человечество о грядущей войне с искусственным интеллектом.

Лицо «гостя из будущего» скрыто – это сделано якобы по соображениям безопасности. Мужчина рассказал, что он родился в 3258 году. Вооруженный конфликт с восставшими роботами, по его словам, произошел в конце 33-го столетия.

За последнее время на видеохостинге YouTube появилось немало роликов с «путешественниками во времени». Один из них прошел проверку на детекторе лжи.