Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможных ответных санкция России на возможные санкции США против россиян из "списка Мюллера". Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт ранее заявила, что американские власти могут ввести санкции против 13 россиян и трёх компаний, попавших в "список Мюллера".

В Америке им предъявлены обвинения в сговоре против США и мошенничестве. Как заявил замглавы российский дипломатии Рябков, Россия всегда реагирует, в том числе зеркально. "У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования", - сказал дипломат. По словам Рябкова, необходимо посмотреть, что будет происходить в данной истории и реагировать.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что заявления Госдепа о возможности новых санкций из-за якобы вмешательства России в американские выборы негативно сказываются на двусторонних отношениях.