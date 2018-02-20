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Турецкие чиновники уплыли от преследований на надувной лодке в Грецию

20 февраля 2018, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие чиновники уплыли от преследований на надувной лодке в Грецию
pixabay.com

Служба береговой охраны Греции обнаружила 17 человек, которые высадились на побережье страны. Они сообщили, что являются турецкими чиновниками, бежавшими от преследования со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана.

Служащие госструктур и несколько судей добрались от побережья Турции до территории греческого острова Инуссес на надувной лодке, сообщают греческие СМИ. В данный момент граждане Турции находятся в центре приема беженцев и мигрантов для регистрации.

В июле 2016 года в Турции была совершена попытка  военного переворота. После этого в стране были арестованы более 50 тысяч человек, уволены более 140 тысяч госслужащих.

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Турецкие чиновники уплыли от преследований на надувной лодке в Грецию

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