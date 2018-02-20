Турецкие чиновники уплыли от преследований на надувной лодке в Грецию

Служба береговой охраны Греции обнаружила 17 человек, которые высадились на побережье страны. Они сообщили, что являются турецкими чиновниками, бежавшими от преследования со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана.

Служащие госструктур и несколько судей добрались от побережья Турции до территории греческого острова Инуссес на надувной лодке, сообщают греческие СМИ. В данный момент граждане Турции находятся в центре приема беженцев и мигрантов для регистрации.

В июле 2016 года в Турции была совершена попытка военного переворота. После этого в стране были арестованы более 50 тысяч человек, уволены более 140 тысяч госслужащих.