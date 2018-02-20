США откажутся от самолетов-разведчиков из-за страха перед российским оружием

Командование Военно-воздушных сил Соединенных Штатов намерено прекратить строительство самолетов-разведчиков из-за страха перед новыми российскими ракетами. Соответствующая информация оказалась в распоряжении СМИ.

Портал SpaceNews пишет, что от самолетов, которые могут стать легкой мишенью для высокоточного оружия противника, откажутся в пользу создания единой информационной сети. Ее задача – интеграция разведывательных сведений, передаваемых наземными и воздушными сенсорами.

Ранее сообщалось, что разведка США предсказала космическую войну с Россией, которая в скором времени обзаведется новым противоспутниковым оружием.