В Пентагоне рассказали о будущей «многодоменной» войне США с Россией

Вооруженные силы Соединенных Штатов должны готовится к «многодоменной» войне с Россией, Китаем, а также странами-изгоями – Ираном и КНДР. С таким заявлением выступили в американском Минобороны.

Как отметил представитель Пентагона Пол Чемберлен, «многодоменные» боевые действия предполагают согласованность в проведении атак на земле, в космосе и киберпространстве. Этими соображениями Чемберлен поделился на страницах журнала National Interest.

Ранее СМИ процитировали высказывание американского адмирала Гарри Харриса, который на слушаниях в Конгрессе предсказал вооруженное столкновение между США и Китаем.