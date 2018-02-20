Появились данные о причастности британцев к подготовке вторжения ВСУ в Донбасс

В зону конфликта в Донбассе прибыли британские советники. Они будут оказывать помощь Вооруженным силам Украины в подготовке наступления на неподконтрольные Киеву территории, заявили власти ДНР.

Замглавы оперативного командования республики Эдуард Басурин отметил, что некоторое время назад на востоке Украины были замечены американские военные специалисты. По словам Басурина, процитированного «Русской весной», данные факты свидетельствуют о том, что западные страны заинтересованы в возобновлении войны в Донбассе.

Ранее во вторник стало известно, что свои войска в зону конфликта собралась ввести Швеция.