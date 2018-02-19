Российские суперминометы засыплют боевиков в Сирии 230-килограммовыми снарядами

Сирийская арабская армия готовится к масштабному наступлению на позиции окопавшихся на территории Гуты исламистских группировок. Военные будут уничтожить террористов с помощью российских суперминометов М-240.

Спецподразделение сирийских правительственных войск «Силы Тигра» получило в свое распоряжение созданный в Советском Союзе миномет М-240. Данное оружие было замечено в составе колонны формирования, сообщает «Российская газета».

М-240 появился в советской армии еще в начале 1950-х годов. Несмотря на почтенный возраст, он продолжается оставаться самым мощным буксируемым минометом в мире.

Миномет, масса которого составляет 4 230 кг, может поражать цели на расстоянии до двадцати километров. В боекомплект входит 230-килограммовая мина, способная уничтожить все живое на площади в 1,4 га.

М-240 обслуживает расчет из одиннадцати человек. Оружие производит один выстрел в минуту.

На территории расположенной к востоку от Дамаска Гуты, где должно в скором времени развернуться сражение между правительственными войсками и боевиками, почти с самого начала сирийского конфликта образовался анклав оппозиции. Помимо умеренных группировок здесь базируются экстремисты из запрещенной в Российской Федерации организации «Джебхат Фатах аш-Шам». По ним и собирается ударить сирийская армия, пишет интернет-издание «Федеральное агентство новостей».

Планируется, что спецподразделение «Силы Тигра», вооруженное российскими минометами М-240, выступит в авангарде наступательной операции. Бойцы, которыми руководит бригадный генерал Сухейль Аль-Хасан, хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий против террористов.









По информации СМИ, «Тигры» сыграли важную роль в освобождении от экстремистов города Алеппо. Впоследствии, когда боевики запрещенной в России организации «Исламское государство» повторно захватили Пальмиру, спецподразделение при поддержке сил ВКС РФ обороняло авиабазу «Тияс». За «Тиграми» закрепилась репутация бойцов, которых перебрасывают на самые сложные участки антитеррористического фронта.