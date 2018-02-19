Эксперт об ужесточении контроля за рекламой в Facebook: разжигание русофобии

Эксперт высказался по поводу планов соцсети Facebook начать осуществлять дополнительный контроль за рекламным контентом из-за "российского вмешательства". Свою позицию обозначил политолог Сергей Судаков.

По мнению специалиста, руководство Facebook демонстрирует таким образом свою полную несамостоятельность. Ранее сообщалось, что социальная сеть намерена заставить покупателей рекламных объявлений проходить дополнительные тесты из-за вероятности "вмешательства" РФ в грядущие выборы в конгресс.

Судаков убежден, что в настоящий момент тенденция русофобии намеренно развивается, причем градус направляется на обычных людей. Как уточняет RT , ссылаясь на слова политолога, власти США стараются этими действиями показать, что Россия является нерукопожатной страной.

Сергей Судаков также призвал быть готовыми к тому, что любые достижения и победы республиканцев в этом году могут быть восприняты как очередная попытка России вмешаться в политический процесс в Америке.