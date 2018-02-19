Вероятность скорого вторжения ВСУ в Донбасс оценили россияне

Многочисленным прогнозам о скором начале наступательной операции Вооруженных сил Украины в Донбассе не суждено сбыться. Такой позиции придерживается большинство участников онлайн-опроса на сайте «Аргументы недели».

В ходе опроса свое мнение высказали более 3 200 человек. В том, что вторжения не будет и Донбасс обречен на многолетнюю позиционную войну, уверены 56% респондентов. 31% в качестве возможной даты наступления назвал февраль-март, 13% - лето.

Ранее в понедельник сообщалось, что воюющие на востоке Украины представители националистических группировок массово покидают свои позиции и направляются в Киев.