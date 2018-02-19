Лавров сообщил, какой момент стал переломным в борьбе с террористами в Сирии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, какой момент стал переломным в борьбе с террористами в Сирии. Свое мнение глава МИД высказал в ходе конференции по Ближнему Востоку клуба "Валдай".

Как отметил дипломат, ключевой точкой стало подключение РФ к процессу борьбы с боевиками по просьбе сирийского правительства. ВКС России, военная полиция страны в ходе совместной работы с иранскими и турецкими военными, а также со специалистами из США и Иордании на юго-западе САР смогли создать четыре зоны деэскалации. Об этом сегодня сообщает РИА "Новости".

Лавров, однако, в ходе своего выступления сообщил, что даже сейчас в вышеуказанных зонах встречаются случаи насилия.