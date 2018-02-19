Лидер украинских неонацистов пообещал России новые погромы

Погромы российских объектов, расположенных в столице Украины, будут продолжаться. Такое обещание дал Николай Коханивский, руководитель запрещенной в РФ экстремистской организации ОУН.

Высказывание Коханивского привело информационное агентство «Новороссия». По словам лидера украинских неонацистов, его соратники прекратят нападения только тогда, когда структуры «агрессора» окажутся в стране вне закона. Соответствующее решение должны принять власти Украины, отметил Коханивский.

В минувшую субботу радикалы разгромили выставку, проходившую в здании Россотрудничества в Киеве. Отечественные дипломаты в связи со случившемся обратились в ОБСЕ.