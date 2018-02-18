В Израиле раскрыли план покушения на министра обороны Либермана

Израильские силовики предотвратили покушение на министра обороны Авигдора Либермана. Армия обороны и полиция Израиля раскрыли деятельность ячейки "Исламского джихада" (запрещено в РФ), членов которой вербовали в Вифлееме.

Задержанные шесть участников группировки были жителями палестинских деревень, расположенных близ Вифлеема. По словам сотрудников антитеррористического ведомства Израиля, палестинские боевики, готовящие покушение на министра, планировали заложить взрывное устройство в авто министра. Они выяснили регулярный маршрут движения кортежа Либермана по Западному берегу реки Иордан, передает РБК.

Были выявлены их связи с радикальными группировками в секторе Газа, откуда боевики, как заявили в израильских спецслужбах, получали финансирование.