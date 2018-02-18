Сотня грузовиков из Украины не может попасть в Россию

Около сотни фур скопилось на территории пункта пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка в Харьковской области Украины и не могут попасть на территорию Российской Федерации.

В течение двух дней контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу, передает Интерфакс. Также сообщается о том, что еще порядка сотни грузовиков вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом.

Украинские пограничники заявили, что на официальный запрос Госпогранслужбы Украины относительно сложившейся ситуации российская сторона не ответила. По сообщениям тех, кто въезжает в Украину со стороны России, транспортные средства не пропускают через границу по причине поломки рентгеновского оборудования для досмотра грузов.