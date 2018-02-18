Сенатор от Крыма заявил об окончании политической карьеры Порошенко

Сенатор от республики Крым Сергей Цеков заявил об окончании политической карьеры президента Украины и назвал его предложения нереалистичными и невыполнимыми.

«У него мало шансов выиграть следующие выборы, я в этом уверен. Порошенко прекрасно понимает, что его предложения нереалистичны, но продолжает их выдвигать, потому что не желает мира на украинской земле. Он постоянно подобное заявляет.

Если бы не было войны в Донбассе, Порошенко уже не был бы президентом. Эта война для него – одно из главных условий сохранения поста главы государства. Он из последних сил цепляется за поддержку Европы и американцев. Американцы всегда его будут поддерживать с учетом того, что они, на мой взгляд, организовали переворот на Украине.

Уже все понимают, что Крым не вернется в состав Украины, он и о запрете флага во всем мире говорил, он уже не знает, что предложить, такое невыполнимо и не будет поддерживаться», — цитирует РБК слова Сергея Цекова.

Ранее в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности Петр Порошенко заявил, что переговоры с Россией начнет только после того, как Россия выведет своих солдат из Донбасса и вернет Крым, а также предложил запретить российский флаг во всем мире.