МИД Чехии заявил о поддержке антироссийских санкций. Такое заявление сделала пресс-служба МИД Украины после встречи министра иностранных дел Чехии Мартина Стропницкого с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Встреча состоялась «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности, - сообщает РИА Новости. Стороны обсудили вопросы повестки дня украинско-чешского сотрудничества и отметили активный политический диалог между двумя странами. В ходе встречи Мартин Стропницкий заявил, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины, стремление Киева к евроинтеграции и сохранение санкционного режима против России.

Евросоюз ввел экономические санкции против России в 2014 году, ссылаясь на украинский кризис. В ответ Россия приняла курс на импортозамещение и подчеркнула, что не является участницей украинского конфликта.

Ранее президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял, что является противником антироссийских санкций, поскольку Россия – важнейший экономический партнер Чехии. В ходе визита Милоша Земана в Россию в конце прошлого года было подписано 13 соглашений о сотрудничестве на общую сумму 20 млрд долларов.