Немецких депутатов беспокоят случаи нарушений прав человека на Украине

Члены фракции "Левые" в бундестаге крайне обеспокоены нарушениями прав человека на территории Украины. Политики всерьез намерены в ближайшее время привлечь внимание немецких властей к данной проблеме.

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По словам парламентариев, сложившаяся на Украине ситуация в сфере свободы средств массовой информации не является нормальной. Депутаты обратились к правительству с просьбой оценить, насколько эффективно работают программы по демократизации украинских СМИ, на которые выделяются средства из бюджета Германии, передает RT.

Известно также, что депутаты фракции "Левых" составили список, состоящий из 34 вопросов, в которых они, в частности, просят рассмотреть деятельность портала "Миротворец", а также блокировку на территории Украины российских соцсетей.