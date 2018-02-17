Германия рассказала, при каких условиях с России могут быть сняты санкции

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в субботу в рамках завтрака с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказал, при каких условиях могут быть сняты санкции с Российской Федерации.

По словам дипломата, ЕС может постепенно начать отменять ограничения, если в Донбасс будут введены миротворцы. Как отмечает сегодня РИА "Новости", Габриэль заявил также о важности взаимодействия с Россией, несмотря на различные мнения по некоторым вопросам.

Глава МИД Германии убежден, что мир и стабильность на всем континенте можно создать и в дальнейшем поддерживать исключительно при совместной работе с РФ.