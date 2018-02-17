Германия высказалась о санкциях США в отношении России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался сегодня о санкциях США в отношении России. Заявление дипломат сделал в ходе завтрака со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Габриэля, ограничения, которые были введены американскими властями, являются более чем неоднозначными, сообщает в субботу, 17 февраля, РИА "Новости".

Глава немецкого Министерства иностранных дел в беседе с Сергеем Лавровым подчеркнул, что в Евросоюзе именно так воспринимают данные шаги со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, как утверждает министр, имеют экстерриториальное значение.