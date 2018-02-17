Саакашвили объяснил, почему Украина скоро развалится

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, почему Украину в скором времени ждет развал. По словам политика, она превратилась в мафиозное государство.

Саакашвили подчеркнул, что все состояние в стране сосредоточено в руках олигархов, в частности оно принадлежит президенту Петру Порошенко и депутату Ринату Ахметову, передает ТАСС данные австрийской газеты Die Presse.

Бывший губернатор Одесской области также заметил, что Украина к настоящему моменту практически перестала функционировать и добавил, что в стране сейчас "орудуют" вооруженные группировки, находящиеся под контролем украинского лидера.

Михаил Саакашвили упомянул также об экономической ситуации, отметив, что рост экономики Украины находится на уровне 2 процентов при инфляции в размере 13 процентов.