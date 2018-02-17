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Вертолет с главой МВД и губернатором штата упал в Мексике

17 февраля 2018, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Вертолет с главой МВД и губернатором штата упал в Мексике
фото: pixabay.com

Утром в субботу, 17 февраля, в Мексике потерпел крушение вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат.

Мощное землетрясение в Мексике оставило без электричества миллион домов

Мощное землетрясение в Мексике оставило без электричества миллион домов

Летательный аппарат совершал инспекционный облет зон, которые пострадали от мощного землетрясения, уточняет сегодня портал Jornada.

Предполагается, что на высоте примерно 30 метров вертолет потерял контроль и рухнул на автомобиль. Известно, что погибли несколько человек, которые находились на земле, а ранены были некоторые люди на борту воздушного судна, однако сами чиновники не пострадали. 

 

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Американский адмирал заявил, что США пора готовиться к войне с Китаем

Американский адмирал заявил, что США пора готовиться к войне с Китаем

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Захарова прокомментировала выступление Порошенко с флагом ЕС в Мюнхене

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Отец погибшей в детсаду девочки: воспитатели ее обижали

Отец погибшей в детсаду девочки: воспитатели ее обижали

В субботу, 17 февраля, появилась шокирующая информация о девочке, которая погибла во время прогулки в одном из московских детских садов. Отец ребенка заявил, что дочь жаловалась на воспитателей.

//Непознанное

В Пуэрто-Рико после урагана «Мария» обнаружены странные объекты

В Пуэрто-Рико после урагана «Мария» обнаружены странные объекты

Исследователь паранормальных явлений Джошуа П. Уоррен вчера на встрече с уфологами показал фотографии, на которых были запечатлены загадочные события, происходящие на острове Пуэрто-Рико после урагана «Мария».

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Ученые заявили, что борщ способен сделать фигуру идеальной

Ученые заявили, что борщ способен сделать фигуру идеальной

Исследователи из Великобритании выяснили, что борщ способен сделать фигуру идеальной. Оказалось, что в состав данного блюда входят продукты, которые способствуют довольно быстрому снижению веса.

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В Польше разочарованы итогами переговоров с Украиной

В Польше разочарованы итогами переговоров с Украиной

В Польше "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским вице-премьером Павлом Розенко и его польским коллегой Петром Глинским. Об этом говорится в заявлении президента Польши.

//Спорт

Сборная России разгромила хоккеистов США на Олимпиаде

Сборная России разгромила хоккеистов США на Олимпиаде

Российские хоккеисты одержали победу над командой США в третьем матче группового этапа олимпийского турнира в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян.

//Культура

Борис Щербаков оказался в СИЗО

Борис Щербаков оказался в СИЗО

Народный артист Борис Щербаков несколько дней проведет в СИЗО Омска, эти помещения будут использоваться для съемки передачи. Для него откроют секретные архивы про преступную группировку "Черная кошка".

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Полицейские нашли редкое для Петербурга казино

Полицейские нашли редкое для Петербурга казино

Полицейские нашли редкое для Петербурга казино. Заведение располагалось в высотном доме, в квартире общей площадью 150 кв.метров. Здесь собирались как картежники, так и любители «одноруких бандитов».

//Происшествия

В Петербурге ребенок задохнулся в упаковке из-под памперсов

В Петербурге ребенок задохнулся в упаковке из-под памперсов

В одной из квартир дома, расположенного в Невском районе Санкт-Петербурга, вечером 16 февраля обнаружен труп годовалого ребенка с полиэтиленовым пакетом на голове. Его мама отсутствовала около часа.

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СМИ Украины потребовали от Порошенко прекратить уничтожение свободы слова

СМИ Украины потребовали от Порошенко прекратить уничтожение свободы слова

Главы и редакторы ряда украинских СМИ обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом прекратить давление на свободу слова в стране. Соответствующее обращение было опубликовано на одном из сайтов.

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"Скорую" в Новосибирске девушка прождала 15 часов

"Скорую" в Новосибирске девушка прождала 15 часов

Жительница Новосибирска 15 часов ждала «скорую» после вызова. Девушка рассказала об этом в соцсетях, пожаловавшись на «неоперативность медиков». Но сочувствия она не увидела.

//Новости Гнездо.ру

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Гарик Харламов и Максим Галкин "обмениваются любезностями" из-за нового шоу

Гарик Харламов и Максим Галкин "обмениваются любезностями" из-за нового шоу

Гарик Харламов впервые позволил себе дать оценку передаче, в работе над которой не участвует сам. Юморист раскритиковал шоу Первого канала "Звезды под гипнозом". Высказывание коллеги не осталось без внимания Максима Галкина.

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Российский космонавт опубликовал фото исчезающего моря

Российский космонавт опубликовал фото исчезающего моря

Фото катастрофически обмелевшего Аральского моря, расположенного между Узбекистаном и Казахстаном, сделал с орбиты Земли российский космонавт Антон Шкаплеров. Снимок он выложил в социальную сеть Instagram.

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Как кот премьера Британии устроил драку с котом из МИДа

Как кот премьера Британии устроил драку с котом из МИДа

Вчера в резиденции премьер-министра Великобритании произошла драка кота Ларри, 7 лет проживающего в офисе Терезы Мэй, и его «коллеги» Палмерстона из МИД. Интернет-сообщество назвало кошачий поединок «метаморфозой Brexit».

//Шоу-бизнес

СМИ назвали имя предполагаемой разлучницы Энистон и Теру

СМИ назвали имя предполагаемой разлучницы Энистон и Теру

Журналисты сегодня выяснили новые подробности расставания актрисы Дженнифер Энистон и ее мужа Джастина Теру. Согласно некоторым данным, отношения супругов испортились из-за другой женщины.

//Общество

На трассе в Крыму в аварии погибли 7 человек

На трассе в Крыму в аварии погибли 7 человек

В Ленинском районе произошло ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

//Общество

Девочка погибла под Саратовом, врезавшись на ледянке в дерево

Девочка погибла под Саратовом, врезавшись на ледянке в дерево

В субботу, 17 февраля, под Саратовом произошла трагедия на горке. В СК отметили, что 11-летняя школьница отправилась кататься на ледянках на окраину города Калининска вместе с членами своей семьи.

//Общество

В ближайшие три года в Москве откроют около 50 новых станций метро

В ближайшие три года в Москве откроют около 50 новых станций метро

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сделал сегодня важное заявление. По его словам, в столице за три года будут построены 50 новых станций метро.

//Общество

В Москве таксист избил пассажира и отобрал у него 130 миллионов рублей

В Москве таксист избил пассажира и отобрал у него 130 миллионов рублей

В субботу, 17 февраля, стало известно, что водитель такси после поездки избил своего пассажира. Согласно последним данным источника, после этого мужчина отобрал у человека сумку с крупной суммой.

//В мире

Германия рассказала, при каких условиях с России могут быть сняты санкции

Германия рассказала, при каких условиях с России могут быть сняты санкции

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в субботу в рамках завтрака с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказал, при каких условиях могут быть сняты санкции с Российской Федерации.

//Общество

Школьный автобус попал в ДТП в Ленинградской области

Школьный автобус попал в ДТП в Ленинградской области

В Лужском районе Ленинградской области в субботу, 17 февраля, в ДТП попал школьный автобус. Транспортное средство с детьми в салоне следовало в Санкт-Петербург из Пскова, когда случилась авария.

//Общество

Феодосиец замуровал пенсионерку в собственном доме

Феодосиец замуровал пенсионерку в собственном доме

Домовладелец в Феодосии бетонным забором заблокировал пенсионерку в собственном доме, а другим соседям отрезал доступ к их жилью.

//В мире

Германия высказалась о санкциях США в отношении России

Германия высказалась о санкциях США в отношении России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался сегодня о санкциях США в отношении России. Заявление дипломат сделал в ходе завтрака со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

//Расследования

После смерти ребенка в московском детсаду возбуждено уголовное дело о халатности

После смерти ребенка в московском детсаду возбуждено уголовное дело о халатности

В субботу, 17 февраля, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что после смерти ребенка в одном из московских детских садов было возбуждено уголовное дело по факту халатности.

//Общество

Счастливчик из Уфы выиграл в лотерею 26 миллионов рублей

Счастливчик из Уфы выиграл в лотерею 26 миллионов рублей

Утром в субботу, 17 февраля, стало известно о невероятном везении одного из жителей Уфы. Согласно последней информации, удачливому мужчине удалось выиграть более 26 миллионов рублей в лотерею.

//В мире

Саакашвили объяснил, почему Украина скоро развалится

Саакашвили объяснил, почему Украина скоро развалится

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, почему Украину в скором времени ждет развал. По словам политика, она превратилась в мафиозное государство.

//Шоу-бизнес

Актер Евгений Цыганов готовится стать отцом в девятый раз?

Актер Евгений Цыганов готовится стать отцом в девятый раз?

Поклонники Юлии Снигирь и Евгения Цыганова ликуют. Согласно некоторой информации, у звездной пары в скором времени может родиться еще один ребенок, который для мужчины станет уже девятым.

//Авторы АН

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