Вертолет с главой МВД и губернатором штата упал в Мексике
17 февраля 2018, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу, 17 февраля, в Мексике потерпел крушение вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат.
Летательный аппарат совершал инспекционный облет зон, которые пострадали от мощного землетрясения, уточняет сегодня портал Jornada.
Предполагается, что на высоте примерно 30 метров вертолет потерял контроль и рухнул на автомобиль. Известно, что погибли несколько человек, которые находились на земле, а ранены были некоторые люди на борту воздушного судна, однако сами чиновники не пострадали.