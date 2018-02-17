Вертолет с главой МВД и губернатором штата упал в Мексике

Утром в субботу, 17 февраля, в Мексике потерпел крушение вертолет, на борту которого находились министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат.

Летательный аппарат совершал инспекционный облет зон, которые пострадали от мощного землетрясения, уточняет сегодня портал Jornada.

Предполагается, что на высоте примерно 30 метров вертолет потерял контроль и рухнул на автомобиль. Известно, что погибли несколько человек, которые находились на земле, а ранены были некоторые люди на борту воздушного судна, однако сами чиновники не пострадали.