Церемония, посвященная памяти русских военных моряков, состоялась в США

В американском штате Виргиния в пятницу состоялась церемония, посвященная памяти русских военных моряков фрегата "Светлана". Военнослужащие погибли в 1877 году и были похоронены на кладбище Норфолк.

На мероприятии присутствовал посол России в США Анатолий Антонов, который подчеркнул, что отношения между двумя странами должны быть основаны исключительно на позитивном опыте прошлых лет, передает сегодня РИА "Новости".

Дипломат также заметил, что во время Гражданской войны в Штатах власти Российской Империи оказали правительству президента Авраама Линкольна поддержку и неоднократно заявляли, что это руководство является единственным законным органом управления.