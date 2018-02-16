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СМИ: в дом, где жил стрелок из Флориды, 39 раз вызывали полицию

16 февраля 2018, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: в дом, где жил стрелок из Флориды, 39 раз вызывали полицию
фото: pixabay.com

В СМИ сегодня сообщили, что в дом, где проживал стрелок из Флориды Николас Круз, 39 раз вызывали сотрудников полиции. Напомним, молодой человек ранее устроил стрельбу в школе города Паркленд.

«Стрелок из Флориды» сам назвал причину своего преступления

«Стрелок из Флориды» сам назвал причину своего преступления

В документах говорится, что основаниями для вызова сотрудников правоохранительных органов являлись случаи бытового насилия. Кроме того, как уточняет телеканал CNN, также однажды полиции сообщили о пропаже человека.

Журналисты выяснили, что стрелок был усыновлен, однако его приемные отец и мать скончались. После смерти мужчины и женщины Николас жил с семьей одного из своих знакомых. Точной информации о том, кто именно приютил юношу пока не поступало.

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Магомед Толбоев о главном виновнике гибели АН-148

Магомед Толбоев о главном виновнике гибели АН-148

Несколько дней назад под Москвой разбился самолет АН-148, погибли люди. Сразу возникли вопросы, почему это произошло, по какой причине. Мы обратились за авторитетным мнением к заслуженному летчику-испытателю России Герою России Магомеду Толбоеву.

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в Европе. Кроме того, политик считает, что Москва хочет инициировать глобальную гибридную войну.

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Церемония, посвященная памяти русских военных моряков, состоялась в США

Церемония, посвященная памяти русских военных моряков, состоялась в США

В американском штате Виргиния в пятницу состоялась церемония, посвященная памяти русских военных моряков фрегата "Светлана". Военнослужащие погибли в 1877 году и были похоронены на кладбище Норфолк.

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В МИД Украины знают, где сейчас находится Саакашвили

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В пятницу, 16 февраля, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что знают, где в настоящий момент находится бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

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СМИ: в дом, где жил стрелок из Флориды, 39 раз вызывали полицию

СМИ: в дом, где жил стрелок из Флориды, 39 раз вызывали полицию

В СМИ сегодня сообщили, что в дом, где проживал стрелок из Флориды Николас Круз, 39 раз вызывали сотрудников полиции. Напомним, молодой человек ранее устроил стрельбу в школе города Паркленд.

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В жилом доме, который расположен на юге Москвы, в пятницу, 16 февраля, вспыхнул пожар. Согласно последней информации, из горящего здания были экстренно эвакуированы не менее двадцати человек.

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Климкин заявил, что им с Лавровым не удалось ни о чем договориться

Климкин заявил, что им с Лавровым не удалось ни о чем договориться

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В пятницу гособвинение потребовало для "вора в законе" Шакро Молодого 10 лет колонии. Кроме того, прокурор попросил суд приговорить 12 фигурантов этого дела к лишению свободы на срок от 7 до 10 лет.

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ООН: необходимо продолжать давление на Северную Корею

ООН: необходимо продолжать давление на Северную Корею

Организация Объединенных Наций призывает международное сообщество сохранять санкции в отношении КНДР, а также не ослаблять давление на страну. Об этом в пятницу заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

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Появились подробности смерти воспитанницы московского детского сада

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Крымские промоутеры не имеют отношения к несостоявшемуся концерту Лолиты

Крымские промоутеры не имеют отношения к несостоявшемуся концерту Лолиты

Организаторами несостоявшегося концерта российской певицы Лолиты в 2017 году, были, по мнению местных прокатчиков, дилетанты-гастролеры с материка.

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Российской землянике грозит «черная пятнистость

Российской землянике грозит «черная пятнистость

По последним данным до России добралось широко распространившееся по миру опасное заболевание – черная пятнистость, или антракноз земляники. Болезнь опасна тем, что после заражения может длительное время никак себя не проявлять.

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

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Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая

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Госдума 16 февраля приняла в окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. МРОТ установлен в размере 11 163 рублей.

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Американский генерал: модернизация российского ядерного оружия угрожает США

Американский генерал: модернизация российского ядерного оружия угрожает США

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Лавров: США пытаются огромный кусок Сирии обособить от остальной страны

Лавров: США пытаются огромный кусок Сирии обособить от остальной страны

В пятницу, 16 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление о США. По словам дипломата, Штаты планируют обособить огромную часть Сирии от остальной территории страны.

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Минтруд призвал отказаться от досрочных пенсий

Минтруд призвал отказаться от досрочных пенсий

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко предложил отменить всевозможные льготы и преференции для работающих граждан, в том числе досрочные пенсии.

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Летчик Магомед Толбоев эмоционально прокомментировал авиакатастрофу Ан-148

Летчик Магомед Толбоев эмоционально прокомментировал авиакатастрофу Ан-148

Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев эмоционально прокомментировал авиакатастрофу пассажирского самолета Ан-148, в результате которой погиб 71 человек.

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Эстония рассчитывает на помощь ЕС в строительстве забора на границе с Россией

Эстония рассчитывает на помощь ЕС в строительстве забора на границе с Россией

Эстонские власти рассчитывают на помощь Евросоюза в строительстве забора на границе с Россией. Руководство страны надеется, что ЕС предоставит стране не только советы специалистов, но и финансы.

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На Луне рассмотрели черный прямоугольник, отбрасывающий тень

На Луне рассмотрели черный прямоугольник, отбрасывающий тень

На недавних снимках лунной поверхности уфологи заметили нечто странное. Согласно последней информации, резонансные фотографии на Землю прислала китайская автоматическая станция "Чанъэ-3".

//Наука

Ученые рассказали о вреде духов и дезодорантов

Ученые рассказали о вреде духов и дезодорантов

Духи и дезодоранты загрязняют воздух городов канцерогенами не меньше, чем, например, дым сигарет и машин. К таким выводам пришли ученые из Администрации океанических и атмосферных исследований США.

//Общество

Магомед Толбоев о главном виновнике гибели АН-148

Магомед Толбоев о главном виновнике гибели АН-148

Несколько дней назад под Москвой разбился самолет АН-148, погибли люди. Сразу возникли вопросы, почему это произошло, по какой причине. Мы обратились за авторитетным мнением к заслуженному летчику-испытателю России Герою России Магомеду Толбоеву.

//В мире

Порошенко: зло находится в Кремле

Порошенко: зло находится в Кремле

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в Европе. Кроме того, политик считает, что Москва хочет инициировать глобальную гибридную войну.

//В мире

Церемония, посвященная памяти русских военных моряков, состоялась в США

Церемония, посвященная памяти русских военных моряков, состоялась в США

В американском штате Виргиния в пятницу состоялась церемония, посвященная памяти русских военных моряков фрегата "Светлана". Военнослужащие погибли в 1877 году и были похоронены на кладбище Норфолк.

//В мире

В МИД Украины знают, где сейчас находится Саакашвили

В МИД Украины знают, где сейчас находится Саакашвили

В пятницу, 16 февраля, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что знают, где в настоящий момент находится бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

//В мире

СМИ: в дом, где жил стрелок из Флориды, 39 раз вызывали полицию

СМИ: в дом, где жил стрелок из Флориды, 39 раз вызывали полицию

В СМИ сегодня сообщили, что в дом, где проживал стрелок из Флориды Николас Круз, 39 раз вызывали сотрудников полиции. Напомним, молодой человек ранее устроил стрельбу в школе города Паркленд.

//Общество

Поезд задерживается на одном из направлений МЖД после травмирования пешехода

Поезд задерживается на одном из направлений МЖД после травмирования пешехода

Вечером в пятницу, 16 февраля, на Савеловском направлении Московской железной дороги задерживается движение поезда. Согласно последней информации, это произошло из-за травмирования пешехода.

//В мире

США из-за "вмешательства в выборы" выдвинули обвинения против 13 граждан РФ

США из-за "вмешательства в выборы" выдвинули обвинения против 13 граждан РФ

В пятницу, 16 февраля, офис спецпрокурора Соединенных Штатов Америки выдвинул обвинения в отношении тринадцати граждан России. Согласно последней информации, это связано с "вмешательством в выборы".

//В мире

Стрельба произошла в одном из американских колледжей

Стрельба произошла в одном из американских колледжей

В пятницу, 16 февраля, появилась информация о происшествии в одном из американских колледжей. Согласно последним данным, в колледже Highline, расположенном неподалеку от Сиэтла, произошла стрельба.

//Новости Гнездо.ру

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Косачев: у проблемы на юго-востоке Украины нет военного решения

Косачев: у проблемы на юго-востоке Украины нет военного решения

Глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев сделал в пятницу важное заявление по Донбассу. Политик подчеркнул, что у данной проблемы нет военного решения.

//Общество

В жилом доме на юге Москвы вспыхнул пожар, эвакуированы 20 человек

В жилом доме на юге Москвы вспыхнул пожар, эвакуированы 20 человек

В жилом доме, который расположен на юге Москвы, в пятницу, 16 февраля, вспыхнул пожар. Согласно последней информации, из горящего здания были экстренно эвакуированы не менее двадцати человек.

//Политика

Климкин заявил, что им с Лавровым не удалось ни о чем договориться

Климкин заявил, что им с Лавровым не удалось ни о чем договориться

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался о встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты провели переговоры перед заседанием глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене.

//В мире

США намерены потратить астрономическую сумму на модернизацию ядерной бомбы

США намерены потратить астрономическую сумму на модернизацию ядерной бомбы

В пятницу, 16 февраля, стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки намерены потратить крупную сумму на модернизацию ядерной бомбы. Речь, согласно последней информации, идет о снаряде В-61.

//live

«А дальше полезла истинная сущность Собчак...»

«А дальше полезла истинная сущность Собчак...»

Верховный суд отклонил жалобу Собчак и признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. О том, насколько мощной может быть поступь зарегистрированной кандидатки, мы беседуем с Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ...

//Непознанное

Источник: Гитлер планировал сжигать города при помощи космической станции

Источник: Гитлер планировал сжигать города при помощи космической станции

Специалисты сделали поразительное заявление о планах Адольфа Гитлера. Согласно некоторой информации, эксперты Третьего рейха планировали построить на орбите Земли настоящую "Звезду смерти".

//Общество

В Самаре решат вопрос о переносе мемориальной стены

В Самаре решат вопрос о переносе мемориальной стены

Жители Самары могут проголосовать за или против одной из достопримечательностей города. Речь о мемориальной стене на площади Славы

//Общество

Исковое заявление к Лолите принято, но оставлено судом Крыма без движения

Исковое заявление к Лолите принято, но оставлено судом Крыма без движения

Исковое заявление принято, но оставлено судом без движения. Мотивы такого отношения к заявителю не известны. Концертный директор Лолиты рассказал «Аргументам недели – Крым», что сегодняшний иск был для них неожиданностью.

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Прокурор требует для Шакро Молодого десять лет колонии

Прокурор требует для Шакро Молодого десять лет колонии

В пятницу гособвинение потребовало для "вора в законе" Шакро Молодого 10 лет колонии. Кроме того, прокурор попросил суд приговорить 12 фигурантов этого дела к лишению свободы на срок от 7 до 10 лет.

//В мире

ООН: необходимо продолжать давление на Северную Корею

ООН: необходимо продолжать давление на Северную Корею

Организация Объединенных Наций призывает международное сообщество сохранять санкции в отношении КНДР, а также не ослаблять давление на страну. Об этом в пятницу заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

//Расследования

Появились подробности смерти воспитанницы московского детского сада

Появились подробности смерти воспитанницы московского детского сада

Вечером в пятницу, 16 февраля, появились подробности смерти маленькой девочки в одном из московских детсадов. Ранее стало известно, что девочку нашли в бессознательном состоянии на улице после прогулки.

//Наука

Ученые: моющие средства представляют серьезную опасность для здоровья людей

Ученые: моющие средства представляют серьезную опасность для здоровья людей

Ученые из Бергенского университета недавно провели исследование и сделали неожиданное заявление о моющих средствах. Оказалось, что они могут представлять серьезную опасность для здоровья людей.

//В мире

Генсек ООН выразил благодарность России

Генсек ООН выразил благодарность России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в ходе своего сегодняшнего выступления на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности выразил благодарность Российской Федерации.

//Культура

Анимационная картина впервые открыла Берлинский кинофестиваль

Анимационная картина впервые открыла Берлинский кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль15 февраля открылся в столице Германии. Впервые за всю историю фестиваля он стартовал с показа анимационной картины кукольного фильма «Остров собак» американского режиссёра Уэса Андресона.

//Общество

Крымские промоутеры не имеют отношения к несостоявшемуся концерту Лолиты

Крымские промоутеры не имеют отношения к несостоявшемуся концерту Лолиты

Организаторами несостоявшегося концерта российской певицы Лолиты в 2017 году, были, по мнению местных прокатчиков, дилетанты-гастролеры с материка.

//Наука

Российской землянике грозит «черная пятнистость

Российской землянике грозит «черная пятнистость

По последним данным до России добралось широко распространившееся по миру опасное заболевание – черная пятнистость, или антракноз земляники. Болезнь опасна тем, что после заражения может длительное время никак себя не проявлять.

//Авторы АН

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