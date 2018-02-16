СМИ: в дом, где жил стрелок из Флориды, 39 раз вызывали полицию

В СМИ сегодня сообщили, что в дом, где проживал стрелок из Флориды Николас Круз, 39 раз вызывали сотрудников полиции. Напомним, молодой человек ранее устроил стрельбу в школе города Паркленд.

В документах говорится, что основаниями для вызова сотрудников правоохранительных органов являлись случаи бытового насилия. Кроме того, как уточняет телеканал CNN, также однажды полиции сообщили о пропаже человека.

Журналисты выяснили, что стрелок был усыновлен, однако его приемные отец и мать скончались. После смерти мужчины и женщины Николас жил с семьей одного из своих знакомых. Точной информации о том, кто именно приютил юношу пока не поступало.