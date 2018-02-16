В пятницу, 16 февраля, офис спецпрокурора Соединенных Штатов Америки выдвинул обвинения в отношении тринадцати граждан России. Согласно последней информации, это связано с "вмешательством в выборы".

В офисе спецпрокурора Роберта Мюллера подчеркнули, что ряд российских организаций пытался вмешаться во внутренние дела США с 2014 года, в частности, якобы они пытались повлиять на избирательный процесс в 2016 году, передает агентство Bloomberg.

В документе также уточняется, что некоторые граждане Российской Федерации в этот период собирали на территории Америки разведданные с целью использовать их для вмешательства в выборы президента страны.