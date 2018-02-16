Стрельба произошла в одном из американских колледжей

В пятницу, 16 февраля, появилась информация о происшествии в одном из американских колледжей. Согласно последним данным, в колледже Highline, расположенном неподалеку от Сиэтла, произошла стрельба.

В администрации учебного заведения отметили, что на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили кампус и начали проводить эвакуацию, передает РИА "Новости".



Подчеркивается, что речь идет не об учениях, а именно об атаке. Руководство колледжа призвало всех, кто находится в помещении закрыть двери и окна, а тех, кто оказался неподалеку от кампуса, ни в коем случае не приближаться к нему. Данных о злоумышленнике пока нет.