Косачев: у проблемы на юго-востоке Украины нет военного решения

Глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев сделал важное заявление по Донбассу. Политик подчеркнул, что у данной проблемы нет военного решения.

По мнению Косачева, рано или поздно сторонам удастся достичь договоренности, однако соглашение будет стабильным лишь после того, как его одобрят жители Донецка и Луганска.

В эфире телеканала "Россия 1", государственный деятель в пятницу, 16 февраля, также отметил, что решение конфликта на юго-востоке Украины должно устраивать абсолютно все стороны, иначе через некоторое время придется вновь поднимать данный вопрос.