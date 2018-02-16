США намерены потратить астрономическую сумму на модернизацию ядерной бомбы

В пятницу, 16 февраля, стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки намерены потратить крупную сумму на модернизацию ядерной бомбы. Речь, согласно последней информации, идет о снаряде В-61.

В докладе неправительственной организации по контролю за вооружениями Nuclear Threat Initiative отмечается, что модернизация бомбы может стоить Америке более 10 миллиардов долларов, передает РИА "Новости". Эксперты утверждают, что в общей сложности с 2017 по 2046 год тактические ядерные силы обойдутся США в 25 миллиардов долларов.



Отмечается, что в настоящий момент полторы сотни B-61 находятся на шести базах, которые расположены в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.