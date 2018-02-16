Эстония рассчитывает на помощь ЕС в строительстве забора на границе с Россией

Эстонские власти рассчитывают на помощь Евросоюза в строительстве забора на границе с Россией. Руководство страны надеется, что ЕС предоставит стране не только советы специалистов, но и финансы.

Отмечается, что реализация проекта обустройства восточной границы, согласно последним подсчетам, будет стоить значительно дороже, чем считалось ранее, однако работы планируется все же завершить. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на данные Sputnik Эстония, данное решение было принято сегодня кабмином Эстонии.

Подчеркивается, что никаких компромиссов в сфере безопасности страны не может быть, вследствие чего возведение стены будет непременно продолжено.