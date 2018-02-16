ООН: необходимо продолжать давление на Северную Корею
16 февраля 2018, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
Организация Объединенных Наций призывает международное сообщество сохранять санкции в отношении КНДР, а также не ослаблять давление на страну. Об этом в пятницу заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
В организации подчеркнули, что лишь подобный путь может привести к возможности каких-либо дальнейших дипломатических действий. Гутерреш в ходе Мюнхенской конференции по безопасности добавил, что конфликт необходимо разрешить исключительно мирным путем, передает сегодня РИА "Новости".