ООН: необходимо продолжать давление на Северную Корею

Организация Объединенных Наций призывает международное сообщество сохранять санкции в отношении КНДР, а также не ослаблять давление на страну. Об этом в пятницу заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

В организации подчеркнули, что лишь подобный путь может привести к возможности каких-либо дальнейших дипломатических действий. Гутерреш в ходе Мюнхенской конференции по безопасности добавил, что конфликт необходимо разрешить исключительно мирным путем, передает сегодня РИА "Новости".

Генеральный секретарь ООН также отметил, что Северная Корея и США должны как можно скорее вступить в переговоры и найти решение главных проблем. Он также добавил, что власти Штатов готовы к подобным шагам.