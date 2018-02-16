Генсек ООН выразил благодарность России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в ходе своего сегодняшнего выступления на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности выразил благодарность Российской Федерации.

Согласно последней информации, Гутерреш поблагодарил Россию за участие в урегулировании конфликта на территории Сирии. Генсек ООН отметил, что конгресс сирийского национального диалога, состоявшийся в Сочи в конце января текущего года, позволил создать конституционную комиссию, которая будет впоследствии работать в Женеве, передает РИА "Новости".

По словам Антониу Гутерреша, в рамках данной встречи было также принято заявление, в котором содержатся ключевые основы будущего устройства САР, в частности, речь идет о независимости страны, ее территориальной целостности, уважении к суверенитету и прочих пунктах.