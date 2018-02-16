Американский генерал: модернизация российского ядерного оружия угрожает США

Генерал Джон Хайтен, который является командующим стратегического командования США, заявил, что слова России по поводу ядерного оружия категорически расходятся с последними действиями страны.

Речь, согласно последней информации, идет о том, что РФ ранее утверждала о своем намерении в меньшей степени полагаться на ядерное оружие. Хайтен подчеркнул, что при этом российские власти активно в настоящий момент занимаются модернизацией своих возможностей в данной сфере и реализацией принципиально новой ядерной доктрины, передает РИА "Новости".

Более того, генерал отметил, что американское руководство рассматривает подобную деятельность РФ в качестве угрозы.





