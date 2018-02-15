В Японии из-за пьяной выходки уволили все руководство базы ВМС США

Трех командиров батальона ВМС США, который находится на территории американской базы в японской Окинаве, уволили со службы. Это произошло после того, как одного из них обнаружили пьяным и голым в лесу.

Из одежды на нем были только ботинки. Двое остальных - Джеймс Чо и Джейсон Холден - уволены за то, что попытались скрыть произошедшее. Возможно, им это бы и удалось, но голого пьяного Джейсона Габбарда видели в лесу местные жители.

Отмечается, что в США редко одновременно увольняют все руководство. Представитель ВМС США Кейт Кук заявила, что ведомство всегда "проводит расследования и принимает необходимые действия" в случае, если ценности, принятые в вооруженных силах, не уважаются.