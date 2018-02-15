Украинский генерал назвал срок захвата ВСУ всей территории Донбасса

Вооруженные силы Украины смогут взять под свой контроль всю территорию на востоке страны в течение трех - пяти лет. Такой срок в разговоре с журналистами обозначил украинский генерал Игорь Романенко.

Романенко предрек, что процесс «освобождения» Донбасса начнется после переброски в зону конфликта миротворческого контингента. По мнению военного, ввод миссии ООН остановит боевые действия. Затем начнется реинтеграция региона, которая займет несколько лет, процитировал генерала сайт «Русская весна».

Ранее в четверг сообщалось, что киевские силовики начали минировать объекты гражданской инфраструктуры в Донбассе.