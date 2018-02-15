Поклонская: Киев издевается над людьми, чтобы получить новый транш от МВФ
15 февраля 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась о визите миссии Международного валютного фонда на территорию Украины. По мнению политика, украинское правительство продолжает издеваться над людьми.
Поклонская подчеркнула, что это делается для того, чтобы получить новый транш и добавила, что даже не хочет говорить про "антинародные" условия, поставленные МВФ. Депутат также заметила, что и за предыдущие транши будет необходимо отчитаться любителям "гендерного равенства" в руководстве Украины, передает RT.
Напомним, ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент Киев не имеет возможности развивать экономику страны без финансовой поддержки извне.