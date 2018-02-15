Просыпающееся европейское общество задаётся вопросом, как же так вышло. Раньше ему объясняли, что в 1960–1970-е годы растущей экономике требовались рабочие руки. В Европу пригласили турок, египтян, индийцев, подразумевалось, что со временем они уедут. Но большинству из них захотелось остаться, а никто из интеллектуалов особо не возражал.



Уже в XXI веке экономист Тило Саррацин опубликовал осторожнейшую книгу «Германия: самоликвидация», где попытался объяснить, как расходы на мигрантов не оставляют средств на важнейшие для страны преобразования.



Из демократии выросли институты, благодаря которым Запад доминирует в мире последние 500 лет. А сегодня мы наблюдаем разрушение этих основ. И доминирование постепенно заканчивается. Сегодня способом комфортно жить стал государственный долг, который в ряде стран ЕС достигает 200–300% ВВП. И самое главное: правительства, стремящиеся к сокращению дефицита, обречены. Из жизни уходят бережливость и ответственность. Спекулятивный сектор в разы превзошёл производственный, а государство регулярно спасает финансовых монстров деньгами налогоплательщиков. Упал интерес к выборам, волонтёрству, членству в общественных ассоциациях.



Предприниматели отдают в виде налогов 60–70% прибыли. При этом хроническому лоботрясу пособие по безработице позволяет отдыхать на Мадейре дважды в год. До недавнего времени власти поощряли выдачу безработным ипотечных кредитов, которые те априори не могли вернуть. Евросоюз стал магнитом для бедноты из «третьего мира», потому что облегчил ей доступ к халяве.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



