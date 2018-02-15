В Кремле прокомментировали слухи о причастности РФ к хакерским атакам

В четверг, 15 февраля, в Кремле прокомментировали заявления о причастности России к хакерским атакам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня категорически отверг данные обвинения.

В Кремле подчеркнули, что подобные слухи являются абсолютно беспочвенными и бездоказательными. По мнению Пескова, подобные спекуляции могут считаться продолжением русофобской кампании, которая не имеет под собой никакой базы, передает РИА "Новости".

Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина ответил на просьбу журналистов высказаться по поводу проведения Россией массовой хакерской атаки при помощи вируса NotPetya, о которой ранее заявили в МИД Великобритании.