Цивилизованная образцовая Европа за считанные годы превратилась в бандустан

В том, что Европа сегодня напоминает смесь Багдада и Гарлема, виноваты только сами европейцы. Имея на вооружении многовековые традиции парламентаризма и свободы слова, они молча позволили наводнить свои города миллионами людей с иными представлениями о развитии, часто люмпенизированных и враждебно настроенных к западным ценностям.



В марте 2016 г. Швеция объявила о начале массовой депортации нелегальных мигрантов. Вроде бы рядовая новость, но за ней – крах системы, делавшей богатую нейтральную страну магнитом для беженцев. Шведы стали замечать и кое-что иное: беженцы не собираются их ни за что благодарить. Они образовали в пригородах Стокгольма и Гётеборга этнические гетто, а патрульные машины порой забрасывают камнями и «коктейлями Молотова». Нынче из Швеции собираются депортировать около 100 тыс. нелегалов. На каждого предстоит потратить 4 тысячи евро. Это не считая расходов на ожидание высылки, которая может затянуться. Депортируя по 100 человек в неделю, Швеция освоит нынешний «объём» через 15 лет. В то время как беженцы продолжают прибывать.



Ещё недавно Европа была в восторге от мультикультурализма. Вероятно, она смотрелась в американское зеркало с его идеей плавильного котла для разных народов и рас. Канцлер Ангела Меркель на первом своём сроке пригласила в Германию миллион мигрантов, а на втором ей пришлось заявить, что «мульти-культи» окончательно сдох. Старый Свет сегодня напоминает очнувшегося с большого бодуна алкоголика, которому до протрезвления ещё очень далеко. Европа для постсоветских россиян долго была образцом организации жизни, где они не промахивались мимо урны. Не прошло и 30 лет, как соотечественники, побывавшие в Берлине, возвращаются домой с круглыми глазами: мол, это какой-то бантустан.



Масштабный опрос Ipsos, проводившийся на территориях 22 членов Евросоюза, показал, что ислам считают угрозой для своих стран 57% респондентов во Франции, 63% – в Нидерландах, порядка 70% – в государствах Восточной Европы. Столицы Старого Света преображаются на глазах. В Лондоне появились 423 новые мечети, а более 500 христианских церквей закрыты. Ничего удивительного: во многих церквях по 10–15 прихожан, а мусульмане в свои святыни не помещаются и молятся на улице.



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