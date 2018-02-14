Видео, как грабитель вместо витрины метнул кирпич в голову напарника

Полиция Шанхая обнародовала кадры с камеры наблюдения одного из магазинов города, запечатлевшей неудачную попытку проникновения в торговое помещение, произошедшую сегодня, 14 февраля.

Один из злоумышленников бросил в витрину кирпич, но разбить ее не смог. Он не успел вовремя отойти, и камень, брошенный его сообщником, попал неудачливому налетчику прямо в голову. Незадачливый грабитель пытался привести коллегу в чувство, но в итоге был вынужден эвакуировать его с места происшествия, подхватив под руки. В конце записи тандем неудачников неуклюже скрывается за углом здания. Об их задержании пока не сообщается.

"Если бы все грабители были такими, нам не нужно было бы работать сверхурочно", — прокомментировали ролик местные правоохранители.