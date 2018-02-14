День влюбленных в Гоа русские отмечают фривольными вечеринками

Русским все равно, что именно праздновать – лишь бы был повод. И даже на отдыхе заграницей мы впереди планеты всей. Эротические парады, вечеринки в честь возлюбленного – 14 февраля в Индии жарко.

Индуистский календарь считается самым богатым на праздники. Но даже сами местные жители поражены желанием россиян устроить незабываемую вечеринку по любому поводу. А уж как не покутить в День влюбленных!

Особенно внимательно ко Дню Святого Валентина относятся жители Гоа - это единственный в Индии католический штат. Да еще и русских туристов там больше всего! С самого утра 14 февраля вдоль побережья проходит эротический парад. Участники прикрываются чем придется – фиговыми листьями или половинками кокоса.