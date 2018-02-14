Песков рассказал подробности разговора Путина и Порошенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским президентом Петром Порошенко, который состоялся по инициативе Киева.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Порошенко выразил свои соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Московской области и заявил о готовности оказать содействие в расследовании причин трагедии по линии завода-производителя самолёта, сообщает "Свободная пресса".

По данным Пескова, Путин и Порошенко обсудили перспективы дальнейшего обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса.

"Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", — заявил пресс-секретарь главы российского государства.