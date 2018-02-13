В Совфеде знают, как надо ответить на рост военного присутствия США в Европе

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов выдвинул идею о том, как следует ответить на увеличение военного присутствия США на территории Европы.

Политик подчеркнул, что РФ не станет вступать в гонку вооружений, однако может внести некоторые поправки в свои отношения с государствами, на землях которых данное увеличение было зафиксировано, передает сегодня РИА "Новости". По словам Климова, скорректировать связи можно как в двустороннем формате, так и в многостороннем.

Он также заметил, что ничего страшного для Российской Федерации в действиях, которые совершают сейчас Соединенные Штаты Америки, нет.