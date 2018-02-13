Порошенко передал Меркель данные о «российских танках» в Донбассе

В Донбассе в настоящее время находятся 600 российских танков. Такие денные озвучил Петр Порошенко.

Президент Украины рассказал в интервью газете Bild о том, что ранее он поделился информацией о «присутствии» российских бронемашин в зоне конфликта с Ангелой Меркель. Порошенко обратил внимание главы правительства Германии на то, что у ополченцев ДНР и ЛНР больше танков, чем у немецкой армии.

Киев неоднократно обвинял Россию в прямой военной помощи народным республикам Донбасса. В Москве эти утверждения опровергают. Представители Кремля неоднократно заявляли, что РФ не является участницей вооруженного противостояния на востоке Украины.