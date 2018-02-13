С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а", на борту которой находится грузовой корабль "Прогресс МС-08". Запуск ранее был назначен на 11 февраля, однако впоследствии был перенесен.

В рамках движения аппарата к Международной космической станции планировалось впервые за всю историю полетов отработать укороченную двухвитковую систему сближения и стыковки. Как уточняет РИА "Новости", весь процесс, согласно плану, должен был занять 3,5 часа.

Теперь же "Прогресс" доберется до МКС лишь 15 февраля, так как пусковое окно, которое позволило бы доставить корабль к станции по укороченной схеме, уже упущено.