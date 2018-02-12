Палестина зовет Россию в посредники

Палестино-израильский конфликт, тлевший десятилетиями, вспыхнул с новой силой после решения президента США Дональда Трампа о переносе посольства Штатов из Тель-Авива в Иерусалим.

12 февраля лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас прибыл в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным широкий круг вопросов, и в том числе проблему ближневосточного урегулирования.

Перед началом переговоров с Махмудом Аббасом Владимир Путин беседовал по телефону с президентом Трампом. «Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании. Хочу передать от него в ваш адрес самые наилучшие пожелания», - сказал Путин в начале встречи.

В ходе встречи Путин подчеркнул, что на данный момент ситуация в ближневосточном регионе «далека от той, которую мы все хотели бы видеть». Лидер Палестинской автономии подверг критике действия американской администрации и заявил, что руководство Палестины отказывается от дальнейшего сотрудничества в каком-либо виде с американцами в их статусе посредника. Махмуд Аббас настаивает на создании многостороннего посреднического механизма, в котором США будет лишь одним из посредников, а Россия возьмет на себя ключевую роль в урегулировании конфликта.

Чтобы вновь привлечь внимание мировой общественности к палестино-израильскому вопросу, Махмуд Аббас выступит в Совете Безопасности ООН 20 февраля, передает ТАСС.