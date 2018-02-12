Представитель Саакашвили сообщила о задержании политика неизвестными

В Киеве задержан экс-губернатор Одесской области, лидер партии "Движение новых сил" и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Подробности задержания политика рассказала его пресс-секретарь Татьяна Баграновская.

По словам Баграновской, Саакашвили захватили в ресторане "Сулугуни" рядом с офисом партии в Музейном переулке. "Люди в камуфляжной форме задерживали его и силой затолкали в белый фургон и увезли в неизвестном направлении", - цитирует представителя политика ТАСС.

"Они никак не представились. Они прибыли на трех машинах. Номер одной из них - АА 0121 СН", - рассказала Баграновская.

Адвокаты Саакашвили сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с его похищением.

Ранее Саакашвили не пришел на допрос в прокуратуру в рамках экстрадиционной проверки, куда его вызывали на 12 февраля к 12:00 мск. Его адвокат Руслан Чернолуцкий сказал, что Саакашвили не пойдет в прокуратуру, поскольку не считает законной экстрадиционную проверку. "Правовых оснований для выдворения с Украины Саакашвили, в отношении которого суд оставил в силе решение об отказе предоставить статус беженца, нет", - подчеркнул адвокат.