Эксперт оценил вероятность признания Россией ДНР и ЛНР в 2018 году

Вероятность того, что Россия признает в 2018 году народные республики Донбасса, является крайне небольшой. Такое мнение высказал российский эксперт Алексей Чеснаков.

Глава Центра политической конъюнктуры представил доклад, посвященный трехлетней годовщине соглашений о прекращении огня в Донбассе, заключенных в Минске. В документе, который доступен на сайте ТАСС, прогнозируется, что в текущем году Украина вряд ли начнет выполнять обязательства, взятые на себя на переговорах в столице Белоруссии. При этом Москва останется верной данным соглашениям, поэтому ожидать от нее признания ДНР и ЛНР не стоит, считает Чеснаков.

Ранее в понедельник стало известно, что на восток Украины прибыли иностранные инструкторы. Они должны обучить киевских силовиков «зачистке» населенных пунктов.